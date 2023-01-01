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Киноафиша Фильмы Примечание Награды и номинации фильма Примечание
Hearat Shulayim / Footnote Примечание 2011 / Израиль
7.0 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма Примечание

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2011 Каннский кинофестиваль 2011
Лучший сценарий
Победитель
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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