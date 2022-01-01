Наша рецензия

1951 год. Лондон. Считанные минуты остаются до начала концерта классической музыки, украшением которого обещает стать молодой гений Довидл Рапопорт, виртуозно исполняющий Баха. Вот только главная звезда так и не выйдет на сцену, оставив своего близкого друга Мартина и его семью, организовавшую это выступление, с переполненным и разгневанным зрительным залом. Спустя 35 лет после злополучного концерта и таинственной пропажи Довидла, Мартин вновь замечает след старого друга. Связав свою жизнь с…