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Скоро в прокате "Очень плохая семейка"
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Стыд
Отзывы о фильме «Стыд»
Blame
Стыд
2010 / Австралия
Трейлер
5.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
в Художественном было с 18.
но я сильно проглупил, что пошел туда, а не в 35мм. полный дубляж. полный ...
пожалуйста, отправьте Вдовиченкова к логопеду. хотя бы. я понимаю, что в театральный кружок уже поздно.
зато я потренировался в игре "угадай оригинальную интонацию по глазам".
плюс большой зал, набитый молодежью, отмечающей 23-тье...
потому сейчас сложно привести впечатления. я смотрел не кино, а ознакомительный фильм о крепком режиссере и мощном актере. понял, что кино настоящее. осталось его посмотреть.
2 апреля 2015, 12:51
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
а, точно. попутал. ладно, в кружок тогда не надо. но на озвучку не пускать.
замямлил он мне роль. и интонации блатные сквозят. не могу смотреть на Фассбендера в сложной тонкой роли с пацанской озвучкой. там же у него минимум реплик. всё на интонациях.
надо Голод посмотреть. уже себе зарубку поставил.
2 апреля 2015, 12:51
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
ну не надо сюда такого банального фрейда. с сестрой другие сложности. оба проблемные, она вообще истерична, трудно друг с другом, но они единственные друг у друга и остались..
и с негритянкой история: есть такая мужская тема, ты - герой-любовник, ходишь направо-налево, но когда образуются отношения, где тебя действительно что-то цепляет, где растет влюбленность - там на первый раз может случиться конфуз... переволновался, слишком велика важность момента. с проститутками - сколько угодно. тут ты хозяин положения.
вот такой оборот.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
о, вот и режиссер о том же говорит.
кстати, интересный дядька, правильные посылы.. надо за ним последить.
2 апреля 2015, 12:51
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
интересно. я в фильме всё увидел из заявленного.
2 апреля 2015, 12:51
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
так получается, что посыл-то до вас режиссер донес. просто вам не нравится ни смысл донесенного, ни форма. )
2 апреля 2015, 12:51
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
ну да, стыд он не дает почувствовать ни себе, ни нам. он его перебивает. и о стыде можно только догадаться косвенно по этим перебивкам, по растущему внутреннему конфликту.
да, финал чудесен. ) я сидел и ёрзал: только бы вот сейчас закончил, только бы вот сейчас!
2 апреля 2015, 12:51
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limonchik
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (mari_190882, 27/02/2012 - 19:58:27):
5/10 баллы за музыку, за хорошую игру актеров и операторскую работу.
Ну не знаю, хотя фильм в целом понравился, музыка не понравилась совсем. Излишне тягучая и драматичная. А по сути драмы у ГГ никакой нет. Он что, голодает, живет под забором, болеет? Может быть есть проблемы с родителями? Может быть и есть, вот только режиссер нас не захотел в них посвящать. Да и трагедия с сестрой показана на последних минутах фильма. И вообще, режиссер как почувствовал свою "гениальность", так и снял фильм. Не хочу повторятся, уже писала про этот фильм
К слову, недавно смотрела фильм "Другая Земля". Там такой же звуковой ряд, один в один (????). И музыка там более подходит к действию. Надеюсь, Майк Кехилл был первым.
2 апреля 2015, 12:51
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0
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salem
2 апреля 2015, 12:51
Показана жизнь обычного офисного планктона, которому скучно и нечем заняться. Поэтому и дрочит в ванной, вызывает проституток, экспериментирует с геями. Чушь полная.
1 / 10
2 апреля 2015, 12:51
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
о как пошло развитие мысли! )) скоро фильм станет гомо-садо-мазо манифестом. )
нет, он не про педиков.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Нормальный фильм, понравился. Тема близкая запредельно.
МакКуин, видно, - веселый человек,- эротические сцены издевательски красивы и при этом не волнуют совершенно. Как бифштекс без соли и перца.
Город тоже красив, коктейльно-сладкий, прохладный и дурманящий.
Морального упадка в героях Фассбендера и Маллиган замечать как-то не хотелось. Камера не только на задницах фокусировалась, она надолго приклеивалась к лицам героев, так что можно было всмотреться в их глаза.
Фассбендер, похоже, может все, и это здорово, значит, будут еще сюрпризы.
8/10.
2 апреля 2015, 12:51
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
МакКуин хороший режиссер. он же не эротику снимал. а проблемный фильм. вот и сцены выглядят проблемно, а не возбуждающе. при всей откровенности. или благодаря ей. у него тут чудесный прием: он подает интим настолько близко, что ты сам автоматически отодвигаешься, и попадаешь на дистанцию наблюдения, нужную режиссеру. люблю такие манипуляции. это много о режиссере говорит.
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
отлично...еще бы немного просмотра и я бы для 80% мужского населения предрек ситуацию, схожую со снятой в итоге ✊ ...реализм на высоте...а по факту чутка промазал режиссер, больше все-таки не стыд за секс, а внутреннее одиночество и неопределенность (а эротомания как результат увиделась внутренней пустоты)...да можно на самом деле в любую сторону раскрутить: а-ля...во всем виноват капитализм - все трахают друг друга за деньги...вариант номер два: душа у отдельных личностей отсутствует, но внешние факторы способны что-то такое в человеке "вытряхнуть" наружу...ну и вообще я большую часть фильма все примеривал на себя как заинтересованный зритель, что называется проникся...
ps а спела она круто...с душой
pps голод смотрел - средненько...а вот тут тема поинтереснее, за живое как грится...
ppps (не обойдусь без ярлыков ✊ ) люди, которые увидят здесь полную безнадегу, на их счастье (или несчастье) никогда не сталкивались лицом к лицу с одиночеством...оно не безнадежно, оно совсем другое...
pppps трактовка открытого финала в моем исполнении ✊ : 70% на то что герой останется прежним, 30% на то что кардинально поменяет свою жизнь...(учитывая сложность поиска той самой единственной или тупо математическую вероятность ее встретить, я похоже даже расщедрился ✊ )
ppppps и прокомментирую вот это
Цитата (salem, 29/02/2012 - 20:08:35):
Показана жизнь обычного офисного планктона, которому скучно и нечем заняться. Поэтому и дрочит в ванной, вызывает проституток, экспериментирует с геями. Чушь полная.
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ (это был мой комментарий поста, специально подогнанный на авторский уровень)
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (mari_190882, 06/03/2012 - 09:05:16):
угу, я увидела безнадегу
ну вот и в чем же его безнадежность? ✊ полноценный член общества (во всех смыслах ✊ ) со своими тараканами в голове (а кто щаз без них? ✊ )идет своим путем...насколько он (путь ✊ ) извилист и интересен, каждый решает сам...ну раз посмотрели и еще посмотрят многие, значит интересен...где безнадежность то?...безнадежность - это вены сестрички...и то я думаю это так, больше спектакль для братика...ну или действительно все плохо, хотя о ней такого впечатления по началу не сложилось...
2 апреля 2015, 12:51
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
сестричка просто истеричка. это привлечение внимания такое. всё поперек режет и посуху.
что, конечно, не отменяет богатство ее тараканов и трагичность ее жизни.
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (mari_190882, 07/03/2012 - 07:21:18):
Цитата (mari_190882, 27/02/2012 - 19:58:27):
Я увидела жеребчика, вызревшего телом, но не духом. Пустышка. ...Депрессует только, да трахается...
Цитата (mari_190882, 06/03/2012 - 09:05:16):
он погряз во всем этом по уши и не пытается даже вылезти.
ну и...где безнадежность то %) в этом мире по большому счету из занятий позитивнее написанных могу назвать только сон ✊ , тк это единственное, что не наносит вреда организму, а наоборот полезно ✊ , а так большая часть человечества только "депрессует и трахается" ✊ ...он хотя бы с сестрой не стал, к чему его тут буквально склоняли форумчане-завсегдатаи ✊
ps и совсем некстати, но с 8м марта женщины...трахайтесь на здоровье ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
peacefrog, хорошо пишете, противно. )
2 апреля 2015, 12:51
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Foggy, 06/03/2012 - 12:23:21):
ну вот и в чем же его безнадежность?
Я тоже безнадежности не увидела. Мне кажется, тут другая тема немного. В принципе, ничего плохого чувак не делает, никого не не насилует, не растлевает, не маньяк, блин, не извращенец. Но грёбаная общественная мораль говорит ему "это плохо", "это стыдно", "семья - ячейка общества", "отношения на раз - аномалия".
Понятно у ГГ на этом фоне фрустрация нехилая, а напряжение он может снять только сексом. Замкнутый круг, в общем.
Для себя я основную мысль вынесла такую - человек должен, в первую очередь, принять себя со всеми "тараканами", тогда жизнь станет проще и для него самого и для окружающих.
В целом, фильм атмосферный такой. Звукоряд органично вписывается в содержание. Вообще, впечатление как от скандинавского арт-хауса. Даже странно, что герои англоязычные и не верилось, что в Нью-Йорке действие происходит.
Сама история, не сказать, что близка мне, но зацепила тем не менее. Хотя, сразу после просмотра, у меня тоже возник вопрос "Что хотел сказать режиссёр?", только через какое-то время дошёл посыл.
ЗЫ. Фассбендер - теперь мой герой, тем более удалось разглядеть, что он во всех смыслах Фассбендер✊ .
ЗЫЗЫ. Про инцест - это явная тема, без нее пазл в фильм бы не собрался.
за фильм в целом 7,5/10
за операторскую работу 9/10
2 апреля 2015, 12:51
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
ух ты, куда уже соционика добралась!.. ) основательно. хоть и весьма безосновательно. )
но хоть кто-то согласился со мной по дубляжу.
2 апреля 2015, 12:51
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
а, это я далеко взялся. за потомков.
просто в соционике, мне знакомой, любой дистантный метод оценки нельзя считать надежным.
не знаю, справедливо ли это для предтечи.
2 апреля 2015, 12:51
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение tvm16types от 18/03/2012 - 08:58:01
ладно, не буду тогда на чужую территорию лезть. тем более что расписано красиво. )
2 апреля 2015, 12:51
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Queen Julia от 12/04/2012 - 09:51:45
эм.. извините, вы правда думаете, что уметь закадрить кого угодно - это высший смысл бытия? что такой мужчина идеален, и в жизни ему больше ничего не надо будет?..
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение GreyV от 28/04/2012 - 18:59:25
тссс, не разбивай девушке розовые очки (или какой ей там цвет больше нравится), она ведь думает, что
Цитата (Queen Julia, 12/04/2012 - 09:51:45):
у мужчин фильм вызвал черную зависть, хотя они и не признаются
хорошо хоть "всех" не написала, и на том спс ✊
2 апреля 2015, 12:51
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
ах бедный я, несчастный,
не нужный никому!..
на дно я погружаюсь
как бедное Му-му.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 12/04/2012 - 09:51:45):
Совсем не думаю что Маккуин так "плоско" размышлял. Хотя позиция чисто женская, там нет ничего, над чем стоит думать женщине, что видимо и задевает. Зависть есть к Фасбендеру, ну почему бы нет, он в принципе секс символ "старой школы"
. Само кино завораживает мидитативностью и бездарным времяприпровождением. Секс здесь, есть камень притконовения, причина побуждающая действовать, смысл ради которого живет человек. И если в организме человека, эта потребность гипертрофирована, то ему весьма сложно морально становиться жить. Много сомнений, переживаний. Нету другого увлечения, все остальное меркнет. Но это нормально. Ну то есть это все равно что осуждать Месси, за то что он так односторонне развит. Кому какое дело. Я лично, за талантливых аутистов. ✊ 9\10
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 24/09/2013 - 09:48:31):
Да вот я тоже не могу понять, я выделяю что хочу цитировать, а у меня только пустые "скобки".... печаль✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 24/09/2013 - 20:40:02):
Выделяешь, то что хочешь процитировать, копируешь выделенное, кликаешь
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
✊
2 апреля 2015, 12:51
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0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 25/09/2013 - 01:49:50):
Опа, мне кажется я Explorer вобще удалил. Ну так то действительно Хром. Спасибо, буду знать✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 26/09/2013 - 08:16:24):
Неа не помогает. Только как Comon пишет, так и работает. в Хроме не работает.
2 апреля 2015, 12:51
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но я сильно проглупил, что пошел туда, а не в 35мм. полный дубляж. полный ...
пожалуйста, отправьте Вдовиченкова к логопеду. хотя бы. я понимаю, что в театральный кружок уже поздно.
зато я потренировался в игре "угадай оригинальную интонацию по глазам".
плюс большой зал, набитый молодежью, отмечающей 23-тье...
потому сейчас сложно привести впечатления. я смотрел не кино, а ознакомительный фильм о крепком режиссере и мощном актере. понял, что кино настоящее. осталось его посмотреть.
замямлил он мне роль. и интонации блатные сквозят. не могу смотреть на Фассбендера в сложной тонкой роли с пацанской озвучкой. там же у него минимум реплик. всё на интонациях.
надо Голод посмотреть. уже себе зарубку поставил.
и с негритянкой история: есть такая мужская тема, ты - герой-любовник, ходишь направо-налево, но когда образуются отношения, где тебя действительно что-то цепляет, где растет влюбленность - там на первый раз может случиться конфуз... переволновался, слишком велика важность момента. с проститутками - сколько угодно. тут ты хозяин положения.
вот такой оборот.
кстати, интересный дядька, правильные посылы.. надо за ним последить.
да, финал чудесен. ) я сидел и ёрзал: только бы вот сейчас закончил, только бы вот сейчас!
Ну не знаю, хотя фильм в целом понравился, музыка не понравилась совсем. Излишне тягучая и драматичная. А по сути драмы у ГГ никакой нет. Он что, голодает, живет под забором, болеет? Может быть есть проблемы с родителями? Может быть и есть, вот только режиссер нас не захотел в них посвящать. Да и трагедия с сестрой показана на последних минутах фильма. И вообще, режиссер как почувствовал свою "гениальность", так и снял фильм. Не хочу повторятся, уже писала про этот фильм
К слову, недавно смотрела фильм "Другая Земля". Там такой же звуковой ряд, один в один (????). И музыка там более подходит к действию. Надеюсь, Майк Кехилл был первым.
1 / 10
нет, он не про педиков.
МакКуин, видно, - веселый человек,- эротические сцены издевательски красивы и при этом не волнуют совершенно. Как бифштекс без соли и перца.
Город тоже красив, коктейльно-сладкий, прохладный и дурманящий.
Морального упадка в героях Фассбендера и Маллиган замечать как-то не хотелось. Камера не только на задницах фокусировалась, она надолго приклеивалась к лицам героев, так что можно было всмотреться в их глаза.
Фассбендер, похоже, может все, и это здорово, значит, будут еще сюрпризы.
8/10.
ps а спела она круто...с душой
pps голод смотрел - средненько...а вот тут тема поинтереснее, за живое как грится...
ppps (не обойдусь без ярлыков ✊ ) люди, которые увидят здесь полную безнадегу, на их счастье (или несчастье) никогда не сталкивались лицом к лицу с одиночеством...оно не безнадежно, оно совсем другое...
pppps трактовка открытого финала в моем исполнении ✊ : 70% на то что герой останется прежним, 30% на то что кардинально поменяет свою жизнь...(учитывая сложность поиска той самой единственной или тупо математическую вероятность ее встретить, я похоже даже расщедрился ✊ )
ppppps и прокомментирую вот это Цитата (salem, 29/02/2012 - 20:08:35):
Показана жизнь обычного офисного планктона, которому скучно и нечем заняться. Поэтому и дрочит в ванной, вызывает проституток, экспериментирует с геями. Чушь полная.
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ (это был мой комментарий поста, специально подогнанный на авторский уровень)
ну вот и в чем же его безнадежность? ✊ полноценный член общества (во всех смыслах ✊ ) со своими тараканами в голове (а кто щаз без них? ✊ )идет своим путем...насколько он (путь ✊ ) извилист и интересен, каждый решает сам...ну раз посмотрели и еще посмотрят многие, значит интересен...где безнадежность то?...безнадежность - это вены сестрички...и то я думаю это так, больше спектакль для братика...ну или действительно все плохо, хотя о ней такого впечатления по началу не сложилось...
что, конечно, не отменяет богатство ее тараканов и трагичность ее жизни.
Я увидела жеребчика, вызревшего телом, но не духом. Пустышка. ...Депрессует только, да трахается...
Цитата (mari_190882, 06/03/2012 - 09:05:16):
он погряз во всем этом по уши и не пытается даже вылезти.
ну и...где безнадежность то %) в этом мире по большому счету из занятий позитивнее написанных могу назвать только сон ✊ , тк это единственное, что не наносит вреда организму, а наоборот полезно ✊ , а так большая часть человечества только "депрессует и трахается" ✊ ...он хотя бы с сестрой не стал, к чему его тут буквально склоняли форумчане-завсегдатаи ✊
ps и совсем некстати, но с 8м марта женщины...трахайтесь на здоровье ✊ ✊
Я тоже безнадежности не увидела. Мне кажется, тут другая тема немного. В принципе, ничего плохого чувак не делает, никого не не насилует, не растлевает, не маньяк, блин, не извращенец. Но грёбаная общественная мораль говорит ему "это плохо", "это стыдно", "семья - ячейка общества", "отношения на раз - аномалия".
Понятно у ГГ на этом фоне фрустрация нехилая, а напряжение он может снять только сексом. Замкнутый круг, в общем.
Для себя я основную мысль вынесла такую - человек должен, в первую очередь, принять себя со всеми "тараканами", тогда жизнь станет проще и для него самого и для окружающих.
В целом, фильм атмосферный такой. Звукоряд органично вписывается в содержание. Вообще, впечатление как от скандинавского арт-хауса. Даже странно, что герои англоязычные и не верилось, что в Нью-Йорке действие происходит.
Сама история, не сказать, что близка мне, но зацепила тем не менее. Хотя, сразу после просмотра, у меня тоже возник вопрос "Что хотел сказать режиссёр?", только через какое-то время дошёл посыл.
ЗЫ. Фассбендер - теперь мой герой, тем более удалось разглядеть, что он во всех смыслах Фассбендер✊ .
ЗЫЗЫ. Про инцест - это явная тема, без нее пазл в фильм бы не собрался.
за фильм в целом 7,5/10
за операторскую работу 9/10
но хоть кто-то согласился со мной по дубляжу.
просто в соционике, мне знакомой, любой дистантный метод оценки нельзя считать надежным.
не знаю, справедливо ли это для предтечи.
ладно, не буду тогда на чужую территорию лезть. тем более что расписано красиво. )
эм.. извините, вы правда думаете, что уметь закадрить кого угодно - это высший смысл бытия? что такой мужчина идеален, и в жизни ему больше ничего не надо будет?..
тссс, не разбивай девушке розовые очки (или какой ей там цвет больше нравится), она ведь думает, чтоЦитата (Queen Julia, 12/04/2012 - 09:51:45):у мужчин фильм вызвал черную зависть, хотя они и не признаются
хорошо хоть "всех" не написала, и на том спс ✊
не нужный никому!..
на дно я погружаюсь
как бедное Му-му.
Совсем не думаю что Маккуин так "плоско" размышлял. Хотя позиция чисто женская, там нет ничего, над чем стоит думать женщине, что видимо и задевает. Зависть есть к Фасбендеру, ну почему бы нет, он в принципе секс символ "старой школы" . Само кино завораживает мидитативностью и бездарным времяприпровождением. Секс здесь, есть камень притконовения, причина побуждающая действовать, смысл ради которого живет человек. И если в организме человека, эта потребность гипертрофирована, то ему весьма сложно морально становиться жить. Много сомнений, переживаний. Нету другого увлечения, все остальное меркнет. Но это нормально. Ну то есть это все равно что осуждать Месси, за то что он так односторонне развит. Кому какое дело. Я лично, за талантливых аутистов. ✊ 9\10
Да вот я тоже не могу понять, я выделяю что хочу цитировать, а у меня только пустые "скобки".... печаль✊
Выделяешь, то что хочешь процитировать, копируешь выделенное, кликаешь
Опа, мне кажется я Explorer вобще удалил. Ну так то действительно Хром. Спасибо, буду знать✊
Неа не помогает. Только как Comon пишет, так и работает. в Хроме не работает.
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