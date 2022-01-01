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Море травы Море травы
Киноафиша Фильмы Море травы Море травы, 1947: актеры и роли
Sea of Grass Море травы 1947 / США
6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Море травы, 1947: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Элиа Казан Элиа Казан Elia Kazan
В ролях
Спенсер Трэйси Спенсер Трэйси Spencer Tracy Кэтрин Хепберн Кэтрин Хепберн Katharine Hepburn Роберт Уокер Roy Walker Мелвин Дуглас Мелвин Дуглас Melvyn Douglas Эдгар Баканан
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