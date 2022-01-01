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Самолетом, поездом, автомобилем Самолетом, поездом, автомобилем
Киноафиша Фильмы Самолетом, поездом, автомобилем Самолетом, поездом, автомобилем, 1987: актеры и роли
Planes, Trains & Automobiles Самолетом, поездом, автомобилем 1987 / США
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Самолетом, поездом, автомобилем, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Хьюз John Hughes
В ролях
Стив Мартин Стив Мартин Steve Martin Джон Кэнди John Candy Лайла Робинс Лайла Робинс Laila Robins Майкл МакКин Майкл МакКин Michael McKean Кевин Бейкон Кевин Бейкон Kevin Bacon Дилан Бейкер Дилан Бейкер Dylan Baker Оливия Бернетт Olivia Burnette
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