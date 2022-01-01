Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Серебряная чаша Серебряная чаша
Киноафиша Фильмы Серебряная чаша Серебряная чаша, 1954: актеры и роли
The Silver Chalice Серебряная чаша 1954 / США
4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Серебряная чаша, 1954: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Виктор Савилл
В ролях
Вирджиния Майо Virginia Mayo Пьер Анджели Натали Вуд Натали Вуд Natalie Wood Джек Пэланс Джек Пэланс Jack Palance Пол Ньюман Пол Ньюман Paul Newman Уолтер Хэмпден Walter Hampden Джозеф Уайзмен Joseph Wiseman
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Related video
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Приложение киноафиши