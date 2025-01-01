Меню
Награды и номинации фильма Серебряная чаша 1954

Оскар 1955 Оскар 1955
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1957 Золотой глобус 1957
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
