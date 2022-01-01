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Свадьба на скалах Свадьба на скалах
Киноафиша Фильмы Свадьба на скалах Свадьба на скалах, 1965: актеры и роли
Marriage on the Rocks Свадьба на скалах 1965 / США
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Свадьба на скалах, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джек Донохью Jack Donoghue
В ролях
Фрэнк Синатра Фрэнк Синатра Frank Sinatra Дебора Керр Дебора Керр Deborah Kerr Дин Мартин Дин Мартин Dean Martin Сизар Ромеро Cesar Romero Гермиона Бадделей Тони Билл Tony Bill Джон МакГайвер Нэнси Синатра Nancy Barbato
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