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Человек с золотой рукой Человек с золотой рукой
Киноафиша Фильмы Человек с золотой рукой Человек с золотой рукой, 1955: актеры и роли
The Man with the Golden Arm Человек с золотой рукой 1955 / США
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Человек с золотой рукой, 1955: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Отто Премингер Otto Preminger
В ролях
Фрэнк Синатра Фрэнк Синатра Frank Sinatra Элинор Паркер Eleanor Parker Ким Новак Kim Novak Арнольд Стэнг Arnold Stang Даррен МакГейвин Darren McGavin Роберт Штраусс Robert Strauss
Переводчик
Переводчик
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