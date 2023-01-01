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Нежная ловушка
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The Tender Trap
Нежная ловушка
1955 / США
6.5
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14
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Рейтинг IMDb: 6.3
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Вся информация о фильме
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