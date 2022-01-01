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Внезапный Внезапный
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Suddenly

Внезапный, 1954

1954 / США
6.8 Оцените
13 голосов
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О фильме
В маленьком американском городке тихо и скучно течет жизнь, вопреки названию. Но экстраординарное событие, которое должно произойти в этом городе, все ставит с ног на голову. Президент США собирается пересесть из поезда в автомобиль в городе Внезапный, и на нем продолжить свое путешествие.

Этим фактом хочет воспользоваться группа наемных киллеров, чтобы убить его. Все события происходят в доме скромной американской семьи, глава которой некогда был сам сотрудником ЦРУ. Конечно, не обойдется без жертв, но для президента США и главных героев фильма все закончится хорошо.

6.8 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1954
Премьера в мире 17 сентября 1954
Режиссер
Льюис Аллен
В ролях
Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
Стерлинг Хейден
Стерлинг Хейден
Джеймс Глисон
Нэнси Гейтс
Ким Чарни
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Внезапный 2 постера
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