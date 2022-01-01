Внезапный, 1954

В маленьком американском городке тихо и скучно течет жизнь, вопреки названию. Но экстраординарное событие, которое должно произойти в этом городе, все ставит с ног на голову. Президент США собирается пересесть из поезда в автомобиль в городе Внезапный, и на нем продолжить свое путешествие.

Этим фактом хочет воспользоваться группа наемных киллеров, чтобы убить его. Все события происходят в доме скромной американской семьи, глава которой некогда был сам сотрудником ЦРУ. Конечно, не обойдется без жертв, но для президента США и главных героев фильма все закончится хорошо.