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Возьми меня с собой на бейсбол Возьми меня с собой на бейсбол
Киноафиша Фильмы Возьми меня с собой на бейсбол Возьми меня с собой на бейсбол, 1949: актеры и роли
Take Me Out to the Ball Game Возьми меня с собой на бейсбол 1949 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Возьми меня с собой на бейсбол, 1949: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Басби Беркли Busby Berkeley
В ролях
Фрэнк Синатра Фрэнк Синатра Frank Sinatra Эстер Уильямс Esther Williams Джин Келли Gene Kelly Бетти Гаррет Эдвард Арнольд Edward Arnold
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