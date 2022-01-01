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Пенелопа
Пенелопа, 1966: актеры и роли
Penelope
Пенелопа
1966 / США
6.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Пенелопа, 1966: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Артур Хиллер
Arthur Hiller
В ролях
Натали Вуд
Natalie Wood
Иэн Бэннен
Дик Шоун
Dick Shawn
Питер Фальк
Peter Falk
Джонатан Уинтерс
Лиля Кедрова
Lila Kedrova
Лу Джекоби
Lou Jacobi
Норма Крэйн
Norma Crane
Артур Мэлет
Arthur Malet
Джером Кауэн
Jerome Cowan
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