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Придурок Придурок
Киноафиша Фильмы Придурок Придурок, 1979: актеры и роли
The Jerk Придурок 1979 / США
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Придурок, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Карл Райнер Carl Reiner
В ролях
Стив Мартин Стив Мартин Steve Martin Бернадетт Питерс Bernadette Peters Кэтлин Адамс Catlin Adams Мэйбл Кинг Ричард Уорд Richard Ward Билл Мэйси Bill Macy
Одна
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