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Бессонная ночь Бессонная ночь
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Nuit blanche Бессонная ночь 2011 / Франция
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Бессонная ночь»

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Amelianna 2 апреля 2015, 12:51
20-го января на премьеру фильма «Бессонная ночь» в Воронеже приедет исполнитель главной роли –Томер Сислей.

Известный российскому зрителю по фильму «Ларго Винч» французский актер Томер Сислей посетит Воронеж на премьеру своего нового фильма «Бессонная ночь» (Nuit blanche, 2011). Уже 20-го января актер Томер Газит Сислей появится на 3 этаже ТРК «Арены» в кинотеатре «Люксор» (бульвар Победы, 23-Б), чтобы лично поприветствовать своих поклонников и поклонниц. Компанию известному актеру на премьере, намеченной в этот день на 19.00, составит французский режиссер – Фредерик Жарден.

Известный французский актер посетит сначала 19 января с визитом Москву, а затем 20 января и Воронеж и представит зрителям новый триллер «Бессонная ночь» (Nuit blanche, 2011). Томер Сислей поделится своими впечатлениями о работе в данном фильме со сцены главного зала кинотеатра «Люксор», а также сфотографируется и подпишет автографы и немного пообщается с фанатами.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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