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Рустер Когберн Рустер Когберн
Киноафиша Фильмы Рустер Когберн Рустер Когберн, 1975: актеры и роли
Rooster Cogburn Рустер Когберн 1975 / США
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Рустер Когберн, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стюарт Миллар Stuart Millar
В ролях
Кэтрин Хепберн Кэтрин Хепберн Katharine Hepburn Джон Уэйн Джон Уэйн John Wayne Энтони Зербе Ричард Джордан Richard Jordan Джон МакИнтайр John McIntire
Одна
Одна
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Главная роль
Главная роль
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Забытое чудо
Забытое чудо
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