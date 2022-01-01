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Киноафиша Фильмы Новичок Новичок, 1990: актеры и роли
The Freshman Новичок 1990 / США
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Новичок, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эндрю Бергман Andrew Bergman
В ролях
Марлон Брандо Марлон Брандо Marlon Brando Мэттью Бродерик Мэттью Бродерик Matthew Broderick Бруно Кёрби Bruno Kirby Пенелопа Энн Миллер Пенелопа Энн Миллер Penelope Ann Miller Фрэнк Уэйли Фрэнк Уэйли Frank Whaley Джон Полито Jon Polito
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