Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Куба Куба
Киноафиша Фильмы Куба Фильмы похожие на Куба
Cuba Куба 1979 / США
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Куба

Вся информация о фильме
Русский отдел
Русский отдел
триллер 1990, США
6.0
Семейное дело
Семейное дело
комедия 1989, США
5.0
Несправедливость - это правда
Несправедливость - это правда
драма, триллер, комедия 1982, США
5.0
Пять летних дней
Пять летних дней
драма 1982, США
6.0
Большое ограбление поезда
Большое ограбление поезда
драма, триллер, приключения, криминал, боевик 1979, Великобритания
6.0
Метеор
Метеор
триллер, драма, фантастика, боевик 1979, США
5.0
Робин и Мэриан
Робин и Мэриан
мелодрама, драма, приключения 1976, США
6.0
Индиана Джонс и последний крестовый Поход
Индиана Джонс и последний крестовый Поход
фантастика, боевик, приключения, триллер 1989, США
8.0
Знахарь
Знахарь
мелодрама, приключения 1992, США
5.0
Супермен 3
Супермен 3
боевик, приключения, комедия 1983, США
5.0
Супермен 2
Супермен 2
боевик, приключения, фантастика 1980, США / Канада
7.0
На помощь!
На помощь!
мюзикл, комедия, приключения 1965, Великобритания
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше