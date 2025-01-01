Меню
Награды и номинации фильма Крест Римского центуриона 1953

Оскар 1954 Оскар 1954
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1954 Золотой глобус 1954
Лучший фильм (драма)
Победитель
