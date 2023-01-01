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Александр Великий
Александр Великий, 1956: актеры и роли
Alexander the Great
Александр Великий
1956 / США / Испания
5.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Александр Великий, 1956: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Россен
Robert Rossen
В ролях
Ричард Бёртон
Richard Burton
Фредрик Марч
Fredric March
Клер Блум
Claire Bloom
Даниель Дарье
Гарри Эндрюс
Harry Andrews
Стенли Бейкер
Барри Джонс
Barry Jones
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Переводчик
Рецензия
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2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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Отзывы
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