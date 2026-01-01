Оповещения от Киноафиши
Ночь Игуаны
1
Киноафиша
Фильмы
Ночь Игуаны
Награды и номинации фильма Ночь Игуаны
Награды и номинации фильма Ночь Игуаны 1964
Оскар 1965
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1965
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
Best Foreign Actress
Номинант
