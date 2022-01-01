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Детский час Детский час
Киноафиша Фильмы Детский час Детский час, 1961: актеры и роли
The Children's Hour Детский час 1961 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Детский час, 1961: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям Уайлер Уильям Уайлер William Wyler
В ролях
Одри Хепберн Одри Хепберн Audrey Hepburn Ширли МакЛэйн Ширли МакЛэйн Shirley MacLaine Джеймс Гарнер Джеймс Гарнер James Garner Мириам Хопкинс Мириам Хопкинс Miriam Hopkins Фэй Бейнтер Fay Bainter
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