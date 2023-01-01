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Интенсивная терапия Интенсивная терапия
Киноафиша Фильмы Интенсивная терапия Интенсивная терапия, 1997: актеры и роли
Critical Care Интенсивная терапия 1997 / США / Австралия
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Интенсивная терапия, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет Сидни Люмет Sidney Lumet
В ролях
Джеймс Спэйдер Джеймс Спэйдер James Spader Кира Седжвик Кира Седжвик Kyra Sedgwick Хелен Миррен Хелен Миррен Helen Mirren Энн Бэнкрофт Anne Bancroft Альберт Брукс Альберт Брукс Albert Brooks Джеффри Райт Джеффри Райт Jeffrey Wright Марго Мартиндейл Марго Мартиндейл Margo Martindale Уоллес Шоун Уоллес Шоун Wallace Shawn
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