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Интенсивная терапия
Интенсивная терапия, 1997: актеры и роли
Critical Care
Интенсивная терапия
1997 / США / Австралия
5.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Интенсивная терапия, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет
Sidney Lumet
В ролях
Джеймс Спэйдер
James Spader
Кира Седжвик
Kyra Sedgwick
Хелен Миррен
Helen Mirren
Энн Бэнкрофт
Anne Bancroft
Альберт Брукс
Albert Brooks
Джеффри Райт
Jeffrey Wright
Марго Мартиндейл
Margo Martindale
Уоллес Шоун
Wallace Shawn
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