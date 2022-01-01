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Смертельная ловушка Смертельная ловушка
Киноафиша Фильмы Смертельная ловушка Смертельная ловушка, 1982: актеры и роли
Deathtrap Смертельная ловушка 1982 / США
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Смертельная ловушка, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет Сидни Люмет Sidney Lumet
В ролях
Майкл Кейн Майкл Кейн Michael Caine Кристофер Рив Кристофер Рив Christopher Reeve Дайан Кэннон Dyan Cannon Айрин Уорт Генри Джонс Henry Jones Джо Силвер Тонги ДиБенедетто Аль Лебертон
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