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Принц города
Принц города, 1981: актеры и роли
Prince of the City
Принц города
1981 / США
7.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Принц города, 1981: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет
Sidney Lumet
В ролях
Трит Уильямс
Treat Williams
Джекрри Орбак
Ричард Форонджи
Richard Foronjy
Дон Биллет
Don Billett
Кенни Марино
Kenny Marino
Кармине Кариди
Carmine Caridi
Энтони Пейдж
Anthony Page
Норман Паркер
Norman Parker
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