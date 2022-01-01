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Железный крест 2: Штайнер Железный крест 2: Штайнер
Киноафиша Фильмы Железный крест 2: Штайнер Железный крест 2: Штайнер, 1979: актеры и роли
Steiner - Das eiserne Kreuz, 2. Teil Железный крест 2: Штайнер 1979 / ФРГ
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Железный крест 2: Штайнер, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эндрю В. МакЛаглен
В ролях
Ричард Бёртон Ричард Бёртон Richard Burton Род Стайгер Rod Steiger Хельмут Грим Helmut Griem Клаус Лёвич Klaus Löwitsch Майкл Паркс Michael Parks Вернер Похат Werner Pochath Вероник Венделл
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