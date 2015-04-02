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Свидание
Отзывы о фильме «Свидание»
The Appointment
Свидание
1969 / США
6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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wawass
2 апреля 2015, 12:51
Недавно просмотрел это кино. Фильм очень яркий, веселый, смешной. Когда я шел в кинотеатр то не ожидал чего то такого от этого фильма так как есть опыт русских комедий, но к счастью фильм мне действительно понравился. Также хочу отметить что это первая работа Юсупа Бахшиева.
Те кто любит русский кинематограф обязательно должны сходить на этот фильм.
2 апреля 2015, 12:51
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gulia
2 апреля 2015, 12:51
Ах,как хочется романтики в наше время.Боевики и насилие уже многим,не только мне, приелись.А этот фильм достаточно неплохой.Впрочем,кинолента и не притендует на классику.Актеры естественно смотрятся,без наиграности и фальши.Добротное развлекательное кино.Отдых для ума и чувств.Когда выходишь из кинотеатра,улыбаешься.И в этот момент понятно,что наступила весна!
2 апреля 2015, 12:51
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Avi
2 апреля 2015, 12:51
Практически только что после сеанса в кинотеатре, на первых впечатлениях - да, фильм прикольный, смешной. Екатерина Климова просто супер! На ее фоне, правда, немного теряется Владимир, но я считаю, что ему можно простить, всё таки он не имеет актерского образования. А для музыканта – смелый ход! Всем, кто хочет отдохнуть душой и телом – советую сходить на эту ленту в кино. Вряд ли такой фильм может совсем не понравится!
2 апреля 2015, 12:51
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Дениска_disaz72
2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень интересный. Я ожидал худшего! Сюжет очень хорошо проработан, вложена большая мысль... Картинка прекрасная, все актеры на отлично играют свою роль! Посмотрев первый раз я был в восторге от остроты юмора и хочу посмотреть фильм еще раз, только теперь с друзьями, чтобы посмеятся и обсудить все интересные моменты в этой завораживающей мелодраме!
2 апреля 2015, 12:51
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https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Одним словом – кино доброе и, если вы любитель этих самых романтических приключений c хеппи-эндом, я думаю вам стоит его посмотреть. Но лично я жду от Юсупа Бахшиева нового кино, после которого можно будет сказать – вот наш ответ Гаю Ричи, и все уже будут идти на этот фильм, зная, что кино того стоит. Безусловно, этот фильм хорош, хотя бы сюжетом и актерской игрой, которая кстати на вполне высоком уровне, но шедевром всех времен его не назовешь. Зато есть к чему стремиться.
2 апреля 2015, 12:51
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RomarioM
2 апреля 2015, 12:51
очень бредовый фильм...ушел через 20 минут просмотра...
комедия, комедией, но нельзя же опускаться в какую-то детскую наивность...просто беззаботная Москва
2 апреля 2015, 12:51
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Те кто любит русский кинематограф обязательно должны сходить на этот фильм.
комедия, комедией, но нельзя же опускаться в какую-то детскую наивность...просто беззаботная Москва
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