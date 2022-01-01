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Наброски Фрэнка Гэри
Киноафиша Фильмы Наброски Фрэнка Гэри Наброски Фрэнка Гэри, 2005: актеры и роли
Sketches of Frank Gehry Наброски Фрэнка Гэри 2005 / США / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Наброски Фрэнка Гэри, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Поллак Сидни Поллак Sydney Pollack
В ролях
Чарльз Арнольди Charles Arnoldi Бэрри Даллер Майкл Эйснер Michael Aisner Хэл Фостер Hal Foster Деннис Хоппер Деннис Хоппер Dennis Hopper
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Забытое чудо
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