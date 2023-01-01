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Холм Холм
Киноафиша Фильмы Холм Холм, 1965: актеры и роли
The Hil Холм 1965 / США
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Холм, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет Сидни Люмет Sidney Lumet
В ролях
Шон Коннери Шон Коннери Sean Connery Гарри Эндрюс Harry Andrews Иэн Беннен Альфред Линч Alfred Lynch Осси Дэвис Ossie Davis Майкл Редгрейв Майкл Редгрейв Michael Redgrave Норман Бёрд Norman Bird
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