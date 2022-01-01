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Киноафиша Фильмы Система безопасности Система безопасности, 1964: актеры и роли
Fail-Safe Система безопасности 1964 / США
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Система безопасности, 1964: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет Сидни Люмет Sidney Lumet
В ролях
Дэн О’Херлихи Dan O'Herlihy Уолтер Мэттау Фрэнк Овертон Frank Overton Эд Биннс Фриц Уивер Fritz Weaver Генри Фонда Генри Фонда Henry Fonda
Одна
Одна
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Главная роль
Главная роль
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Забытое чудо
Забытое чудо
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