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Молодой Тосканини
Киноафиша Фильмы Молодой Тосканини Молодой Тосканини, 1988: актеры и роли
Young Toscanini / Il giovane Toscanini Молодой Тосканини 1988 / Италия / Франция
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Молодой Тосканини, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франко Дзеффирелли Франко Дзеффирелли Franco Zeffirelli
В ролях
С. Томас Хауэлл C. Thomas Howell Элизабет Тейлор Элизабет Тейлор Elizabeth Taylor Софи Уорд Софи Уорд Sophie Ward Пэт Хейвуд Pat Heywood
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