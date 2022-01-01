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Лесси возвращается домой Лесси возвращается домой
Киноафиша Фильмы Лесси возвращается домой Лесси возвращается домой, 1943: актеры и роли
Lassie Come Home Лесси возвращается домой 1943 / США
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Лесси возвращается домой, 1943: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фред М. Уилкокс Fred M. Wilcox
В ролях
Родди МакДауэлл Roddy McDowall Дональд Крисп Donald Crisp Мэй Уитти May Whitty Эдмунд Гвенн Edmund Gwenn Найджел Брюс Nigel Bruce Эльза Ланчестер Elsa Lanchester Элизабет Тейлор Элизабет Тейлор Elizabeth Taylor
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