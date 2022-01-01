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Хладнокровный Люк Хладнокровный Люк
Киноафиша Фильмы Хладнокровный Люк Хладнокровный Люк, 1967: актеры и роли
Cool Hand Luke Хладнокровный Люк 1967 / США
8.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Хладнокровный Люк, 1967: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стюарт Розенберг Stuart Rosenberg
В ролях
Пол Ньюман Пол Ньюман Paul Newman Джордж Кеннеди George Kennedy Дж.Д. Кэннон Лу Антонио Lou Antonio Роберт Дривас Robert Drivas Стразер Мартин
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