1 Toccata And Fugue In D Minor, BWV 565 Леопольд Стоковски, Филадельфийский оркестр / Иоганн Себастьян Бах 9:25

2 The Nutcracker Suite, Op. 71A, Dance of the Sugar Plum Fairy Леопольд Стоковски, Филадельфийский оркестр / Пётр Ильич Чайковский 2:36

3 The Nutcracker Suite, Op. 71A, Chinese Dance Леопольд Стоковски, Филадельфийский оркестр / Пётр Ильич Чайковский 1:04

4 The Nutcracker Suite, Op. 71A, Dance Of The Reed Flutes Леопольд Стоковски, Филадельфийский оркестр / Пётр Ильич Чайковский 1:49

5 The Nutcracker Suite, Op. 71A, Arabian Dance Леопольд Стоковски, Филадельфийский оркестр / Пётр Ильич Чайковский 3:15

6 The Nutcracker Suite, Op. 71A, Russian Dance Леопольд Стоковски, Филадельфийский оркестр / Пётр Ильич Чайковский 1:08

7 The Nutcracker Suite, Op. 71A, Waltz Of The Flowers Леопольд Стоковски, Филадельфийский оркестр / Пётр Ильич Чайковский 4:28

8 The Sorcerer's Apprentice Леопольд Стоковски, Филадельфийский оркестр / Поль Дюка 9:19

9 Rite of Spring Леопольд Стоковски, Филадельфийский оркестр / Игорь Стравинский 22:25

10 Symphony No. 6 ("Pastoral"), Op. 68, I Allegro ma non troppo Леопольд Стоковски, Филадельфийский оркестр / Людвиг ван Бетховен 4:40

11 Symphony No. 6 ("Pastoral"), Op. 68, II Andante molto mosso Леопольд Стоковски, Филадельфийский оркестр / Людвиг ван Бетховен 6:25

12 Symphony No. 6 ("Pastoral"), Op. 68, III Allegro/IV Allegro/V Allegretto Леопольд Стоковски, Филадельфийский оркестр / Людвиг ван Бетховен 10:58

13 Dance of the Hours from the opera "La Gioconda" Леопольд Стоковски, Филадельфийский оркестр / Amilcare Ponchielli 12:15

14 A Night on Bald Mountain Леопольд Стоковски, Филадельфийский оркестр / Модест Мусоргский 7:25