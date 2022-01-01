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Король и я Король и я
Киноафиша Фильмы Король и я Король и я, 1956: актеры и роли
The King and I Король и я 1956 / США
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Король и я, 1956: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уолтер Лэнг Walter Lang
В ролях
Дебора Керр Дебора Керр Deborah Kerr Юл Бриннер Юл Бриннер Yul Brynner Рита Морено Рита Морено Rita Moreno Мартин Бенсон Martin Benson Терри Саундерс Рекс Томпсон Rex Thompson Карлос Ривас Carlos Rivas
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