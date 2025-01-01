Меню
Король и я
Награды и номинации фильма Король и я
Награды и номинации фильма Король и я 1956
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Оскар 1957
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1957
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Best Film Promoting International Understanding
Номинант
