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Поймать вора
Поймать вора, 1955: актеры и роли
To Catch a Thief
Поймать вора
1955 / США
7.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Поймать вора, 1955: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Альфред Хичкок
Alfred Hitchcock
В ролях
Кэри Грант
Cary Grant
Грэйс Келли
Grace Patricia Kelly
Джесси Ройс Лэндис
Jessie Royce Landis
Джон Уильямс
John Williams
Шарль Ванель
Charles Vanel
Брижитт Обер
Brigitte Auber
Жан Мартинелли
Jean Martinelli
Жоржетт Анис
Georgette Anys
Джордж Адриан
Джон Алдерсон
John Alderson
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