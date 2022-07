1 Main Titles Víctor Reyes 1:52

2 Hocus Pocus Víctor Reyes 2:42

3 Too Much Light Víctor Reyes 3:01

4 You Know Palladino From Before? Víctor Reyes 5:09

5 Lost Lonely Woman Víctor Reyes 1:23

6 Hello? Víctor Reyes 1:35

7 He Made Me Doubt Víctor Reyes 1:53

8 What's Going On? / Whatever It Takes Víctor Reyes 2:06

9 Stand Up! Víctor Reyes 1:16

10 I Wasn't With Her Víctor Reyes 1:37

11 Come On, Come On... Víctor Reyes 2:17

12 I Just Need To Know Víctor Reyes 3:35

13 2:00 Am Víctor Reyes 1:57

14 Open Your Eyes Víctor Reyes 0:34

15 Concentrate, Ben! Víctor Reyes 3:47

16 Umbrellas Víctor Reyes 1:33

17 What Is It You've Come To See? Víctor Reyes 2:40

18 It's A Code Víctor Reyes 2:35

19 ... And Then You Wake Up Víctor Reyes 3:21

20 Dear Margaret Víctor Reyes 5:33