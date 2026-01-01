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Постер мультфильма Мой друг Бернард
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Мой друг Бернард

, 2009
Испания / анимация / 18+
Постер мультфильма Мой друг Бернард

О фильме

Белого медведя по имени Бернард обожают и взрослые, и дети – зрители мультипликационного сериала, полного искрометного юмора и непредсказуемых ситуаций. Бернард любит приключения и путешествия и постоянно попадает в различного рода неприятности.

Бернарду фатально не везет, и любое дело, за которое он берется, непременно превращается в непреодолимое испытание, представляющее серьезную угрозу его здоровью.

В гости к Бернарду на волшебной чашке прилетает маленький Сэм, который ищет свою любимую игрушку – медвежонка Нано. Бернард вместе с другими обитателями волшебной страны помогает Сэму искать медвежонка и, как всегда, оказывается втянутым в историю

Режиссер Аарон Лим
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 2009

Рейтинг мультфильма

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Место в рейтинге
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