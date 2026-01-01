Белого медведя по имени Бернард обожают и взрослые, и дети – зрители мультипликационного сериала, полного искрометного юмора и непредсказуемых ситуаций. Бернард любит приключения и путешествия и постоянно попадает в различного рода неприятности.

Бернарду фатально не везет, и любое дело, за которое он берется, непременно превращается в непреодолимое испытание, представляющее серьезную угрозу его здоровью.

В гости к Бернарду на волшебной чашке прилетает маленький Сэм, который ищет свою любимую игрушку – медвежонка Нано. Бернард вместе с другими обитателями волшебной страны помогает Сэму искать медвежонка и, как всегда, оказывается втянутым в историю