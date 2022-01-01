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Семья Семья
Киноафиша Фильмы Семья Семья, 1986: актеры и роли
La famiglia Семья 1986 / Франция / Италия
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Семья, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Этторе Скола Этторе Скола Ettore Scola
В ролях
Витторио Гассман Vittorio Gassman Фанни Ардан Фанни Ардан Fanny Ardant Стефания Сандрелли Stefania Sandrelli Филипп Нуаре Филипп Нуаре Philippe Noiret Андреа Оккипинти Джо Чампа Jo Champa Оттавия Пикколо Ottavia Piccolo Атина Ченчи Athina Cenci Карло Даппорто Carlo Dapporto Меме Перлини Memè Perlini
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