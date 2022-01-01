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Семья
Семья, 1986: актеры и роли
La famiglia
Семья
1986 / Франция / Италия
7.4
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Семья, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Этторе Скола
Ettore Scola
В ролях
Витторио Гассман
Vittorio Gassman
Фанни Ардан
Fanny Ardant
Стефания Сандрелли
Stefania Sandrelli
Филипп Нуаре
Philippe Noiret
Андреа Оккипинти
Джо Чампа
Jo Champa
Оттавия Пикколо
Ottavia Piccolo
Атина Ченчи
Athina Cenci
Карло Даппорто
Carlo Dapporto
Меме Перлини
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