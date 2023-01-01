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Призрак любви Призрак любви
Киноафиша Фильмы Призрак любви Призрак любви, 1981: актеры и роли
Fantasma d’amore Призрак любви 1981 / Франция / Италия / ФРГ / Монако
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Призрак любви, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дино Ризи Dino Risi
В ролях
Марчелло Мастроянни Марчелло Мастроянни Marcello Mastroianni Роми Шнайдер Роми Шнайдер Romy Schneider Ева Мария Майнеке Eva Maria Meineke Вольфган Прейсс Паоло Барони Paolo Baroni Виктория Дзинни Михаэль Крёхер Michael Kroecher
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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