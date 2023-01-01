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Призрак любви
Призрак любви, 1981: актеры и роли
Fantasma d’amore
Призрак любви
1981 / Франция / Италия / ФРГ / Монако
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Призрак любви, 1981: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дино Ризи
Dino Risi
В ролях
Марчелло Мастроянни
Marcello Mastroianni
Роми Шнайдер
Romy Schneider
Ева Мария Майнеке
Eva Maria Meineke
Вольфган Прейсс
Паоло Барони
Paolo Baroni
Виктория Дзинни
Михаэль Крёхер
Michael Kroecher
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Переводчик
Рецензия
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