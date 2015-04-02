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Старая добрая оргия
Отзывы о фильме «Старая добрая оргия»
A Good Old Fashioned Orgy
Старая добрая оргия
2011 / США
Трейлер
7.6
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Leshiy133
2 апреля 2015, 12:51
Лёгкая комедия
"Старая добрая оргия"
получилась действительно смешной, что для жанра наиболее важно, и там есть на что посмотреть. Едва ли имена режиссёров Алекса Грегори и Питера Хайка (оба, например, причастны к созданию мутльсериала "Царь горы") о чем-то скажут зрителю, как и в целом актёрский состав: Люси Панч из "Очень плохой училки", Тайлер Лэбин из "Убойных каникул", Анджела Сарафян из "Информаторов" - все в целом где-то засветились, но тем не менее публике известны не настолько уж и широко, есть заодно камео Дона Джонсона, не то чтобы прям замечательное, однако команда создателей и исполнителей слаженно сработала, чтобы создать простое развлекательное кино, на которое не жалко потратить один вечер.
Друзья
Любители закатывать шумные вечеринки внезапно могут лишиться роскошного летнего дома, где устраивали многие свои безумства, и чтобы как-то изыскано завершить летний сезон друзья решают устроить... оргию! Вполне простая завязка складывается в столь же простое, ничем не нагружающее, кино. Пол фильма к оргии готовятся, пол фильма на ней резвятся, впрочем может даже не в столь равном соотношении, но всяческие побочные вкрапления ромкома картину едва ли разнообразят чем-то иным и отвлечённым, а под конец и вовсе запутывают бессмысленным лабиринтом отношений.
Фильм с уверенностью можно назвать смешным, но тяжело назвать приятным. Сцены эффектного юмора и хорошего зрелища чередуются все время с какой-нибудь мерзостью, однако в целом получившаяся картина вызывает больше положительных эмоций и воспоминаний. Лучшие шутки получились исключительно для "тех, кто в теме". Поэтому не всем зрителям будет понятно, кто там занимается любовью под Radiohead, и почему Мик Джаггер не изменяет Дэвиду Боуи.
Фильм тотально перегружен персонажами, на раскрытие которых совершенно не хватает хронометража. С другой стороны, если те начнут ещё серьёзнее выяснять свои отношения, то фильм захочется просто выключить, так и не дождавшись обещанной оргии. На само действие, которое должно было бы выглядеть куда более смелым и впечатляющим, нежели оказалось, так же пытались сохранить какие-то человеческие разговоры и любовные дела, вот только в результате никто и ничто не меняется, чтобы хоть в какой-то мере отразить смысл содержания.
Совершенно непонятно, почему, регулярно собиравшие массу гостей и народу на своих вечеринках, главные герои решили устроить оргию-междусобойчик, и заместо приглашенных стриптизёрш и девушек легкого поведения проводят последний, громкий и наиболее безбашенный по их же задумке, уикенд - в скромной компании, не позвав по сути даже всех друзей. Ещё более нелепа линия риэлторши Келли, тормозящая картину какими-то всплесками чувств, совершенно не укладывающихся в развязку. Многие вещи, традиционные для комедий, идут в разрез со своими канонами, но вместо деконструкции жанра лишь разгибают картину не в ту степь, ослабляя эффект впечатления от увиденного и обращая казалось бы забавную картину с огромным потенциалом во что-то вялое и скучное.
Даже когда дело доходит до оргии, сцены секса получились черезчур завуалированными, обнажёнка проскальзывает мельком, а отдельные конфликты и вовсе безосновательно разрушают то атмосферу фильма, то настроение сцены. И всё бы ничего, в отдельных фильмах и таким сквозным эротическим моментам можно порадоваться, но здесь же все-таки кино про огрию, так устройте действительно что-то, годящееся на обещанную крутую вечеринку и завершение сезона. А то ощущение, что весь имевшийся бюджет картины ушел на зажигательный пролог предыдущей пати, а затем в кадре остались лишь разговоры, да изредка обнажающийся кастинг.
Комедия ситуаций едва не стала комедией разговорной, причем здесь действительно смешных фраз и диалогов куда больше, чем смешных действий и жестов. Главное всё-таки, что это действительно смешно, а не то, в какой форме это подаётся. А для некоторых зрителей данный фильм ещё, наверняка, выйдет и поучительным, рассказав про некоторые термин сексуального характера, пояснив обозначения цвета браслетов на юных девушках, и либо хороши либо плохим примером покажет, как можно устраивать развлечение в компании друзей.
Жалко лишь не раскрытый богатый потенциал фильма, который все же по всем правилам удачно раскрывает рейтинг R, но не дает ощущение настоящей вечеринки и ощущения на полную катушку. Много вопросов вызывают и сами герои и не смешной идиотизм их действия, и даже постановка отдельных сцен. Все это не столь критично, чтобы окончательно угробить комедию, но изрядно ухудшает просмотр. Дона Джонсона мало, Люси Панч практически никак себя не проявляет, из персонажей ярким и эффектным получился лишь герой Тайлера Лэбина, далекий от адекватности, но тем не менее забавный, но зато есть впервые раздевшаяся Анджела Сарафян, да и в целом девушки подобраны по большей части приятной наружности, что фильму только в плюс.
Проходная комедия-среднячок, которой можно уделить внимание и смотреть, не пожалев, если не ждать настоящей феерии юмора и визуального разврата. Получилось смешно, кому-нибудь и познавательно, но почему-то слишком уж камерно и скромно. Без должного масштаба и пафоса вечеринки, без настоящей оргии в громком понимании смысла слова, без ярких актёрских перфомансов и внятного сценария. Скоротать вечер за просмотром такая комедия сгодится, а вот пересматривать её едва ли захочется.
6/10
2 апреля 2015, 12:51
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Друзья
Любители закатывать шумные вечеринки внезапно могут лишиться роскошного летнего дома, где устраивали многие свои безумства, и чтобы как-то изыскано завершить летний сезон друзья решают устроить... оргию! Вполне простая завязка складывается в столь же простое, ничем не нагружающее, кино. Пол фильма к оргии готовятся, пол фильма на ней резвятся, впрочем может даже не в столь равном соотношении, но всяческие побочные вкрапления ромкома картину едва ли разнообразят чем-то иным и отвлечённым, а под конец и вовсе запутывают бессмысленным лабиринтом отношений.
Фильм с уверенностью можно назвать смешным, но тяжело назвать приятным. Сцены эффектного юмора и хорошего зрелища чередуются все время с какой-нибудь мерзостью, однако в целом получившаяся картина вызывает больше положительных эмоций и воспоминаний. Лучшие шутки получились исключительно для "тех, кто в теме". Поэтому не всем зрителям будет понятно, кто там занимается любовью под Radiohead, и почему Мик Джаггер не изменяет Дэвиду Боуи.
Фильм тотально перегружен персонажами, на раскрытие которых совершенно не хватает хронометража. С другой стороны, если те начнут ещё серьёзнее выяснять свои отношения, то фильм захочется просто выключить, так и не дождавшись обещанной оргии. На само действие, которое должно было бы выглядеть куда более смелым и впечатляющим, нежели оказалось, так же пытались сохранить какие-то человеческие разговоры и любовные дела, вот только в результате никто и ничто не меняется, чтобы хоть в какой-то мере отразить смысл содержания.
Совершенно непонятно, почему, регулярно собиравшие массу гостей и народу на своих вечеринках, главные герои решили устроить оргию-междусобойчик, и заместо приглашенных стриптизёрш и девушек легкого поведения проводят последний, громкий и наиболее безбашенный по их же задумке, уикенд - в скромной компании, не позвав по сути даже всех друзей. Ещё более нелепа линия риэлторши Келли, тормозящая картину какими-то всплесками чувств, совершенно не укладывающихся в развязку. Многие вещи, традиционные для комедий, идут в разрез со своими канонами, но вместо деконструкции жанра лишь разгибают картину не в ту степь, ослабляя эффект впечатления от увиденного и обращая казалось бы забавную картину с огромным потенциалом во что-то вялое и скучное.
Даже когда дело доходит до оргии, сцены секса получились черезчур завуалированными, обнажёнка проскальзывает мельком, а отдельные конфликты и вовсе безосновательно разрушают то атмосферу фильма, то настроение сцены. И всё бы ничего, в отдельных фильмах и таким сквозным эротическим моментам можно порадоваться, но здесь же все-таки кино про огрию, так устройте действительно что-то, годящееся на обещанную крутую вечеринку и завершение сезона. А то ощущение, что весь имевшийся бюджет картины ушел на зажигательный пролог предыдущей пати, а затем в кадре остались лишь разговоры, да изредка обнажающийся кастинг.
Комедия ситуаций едва не стала комедией разговорной, причем здесь действительно смешных фраз и диалогов куда больше, чем смешных действий и жестов. Главное всё-таки, что это действительно смешно, а не то, в какой форме это подаётся. А для некоторых зрителей данный фильм ещё, наверняка, выйдет и поучительным, рассказав про некоторые термин сексуального характера, пояснив обозначения цвета браслетов на юных девушках, и либо хороши либо плохим примером покажет, как можно устраивать развлечение в компании друзей.
Жалко лишь не раскрытый богатый потенциал фильма, который все же по всем правилам удачно раскрывает рейтинг R, но не дает ощущение настоящей вечеринки и ощущения на полную катушку. Много вопросов вызывают и сами герои и не смешной идиотизм их действия, и даже постановка отдельных сцен. Все это не столь критично, чтобы окончательно угробить комедию, но изрядно ухудшает просмотр. Дона Джонсона мало, Люси Панч практически никак себя не проявляет, из персонажей ярким и эффектным получился лишь герой Тайлера Лэбина, далекий от адекватности, но тем не менее забавный, но зато есть впервые раздевшаяся Анджела Сарафян, да и в целом девушки подобраны по большей части приятной наружности, что фильму только в плюс.
Проходная комедия-среднячок, которой можно уделить внимание и смотреть, не пожалев, если не ждать настоящей феерии юмора и визуального разврата. Получилось смешно, кому-нибудь и познавательно, но почему-то слишком уж камерно и скромно. Без должного масштаба и пафоса вечеринки, без настоящей оргии в громком понимании смысла слова, без ярких актёрских перфомансов и внятного сценария. Скоротать вечер за просмотром такая комедия сгодится, а вот пересматривать её едва ли захочется.
6/10
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