Киноафиша Фильмы Угловая комната Награды и номинации фильма Угловая комната

Награды и номинации фильма Угловая комната 1962

Оскар 1964 Оскар 1964
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1964 Золотой глобус 1964
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best British Actress
Победитель
Лучший британский фильм
Номинант
 Best Film from any Source
Номинант
