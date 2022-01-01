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Защитник Защитник
Киноафиша Фильмы Защитник Защитник, 2011: актеры и роли
Safe Защитник 2011 / США
7.7 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Защитник, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Боаз Якин Boaz Yakin
В ролях
Джейсон Стэйтем Джейсон Стэйтем Jason Statham Крис Сарандон Крис Сарандон Chris Sarandon Джеймс Хонг Джеймс Хонг James Hong Роберт Джон Берк Роберт Джон Берк Robert John Burke Энсон Маунт Энсон Маунт Anson Mount Регги Ли Регги Ли Reggie Lee Игорь Жижикин Игорь Жижикин Джон Ченатьемпо Джон Ченатьемпо John Cenatiempo
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