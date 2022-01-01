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Защитник
Защитник, 2011: актеры и роли
Safe
Защитник
2011 / США
Трейлер
7.7
Оцените
42
голоса
Рейтинг IMDb: 6.5
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Защитник, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Боаз Якин
Boaz Yakin
В ролях
Джейсон Стэйтем
Jason Statham
Крис Сарандон
Chris Sarandon
Джеймс Хонг
James Hong
Роберт Джон Берк
Robert John Burke
Энсон Маунт
Anson Mount
Регги Ли
Reggie Lee
Игорь Жижикин
Джон Ченатьемпо
John Cenatiempo
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