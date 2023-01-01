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Родственнички Родственнички
Киноафиша Фильмы Родственнички Награды и номинации фильма Родственнички
Another Happy Day / The Reasonable Bunch Родственнички 2011 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Награды и номинации фильма Родственнички

Вся информация о фильме
Сандэнс 2011 Сандэнс 2011
Премия за работу сценариста имени Валдо Солта
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
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2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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