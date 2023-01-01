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Под ветвями боярышника Под ветвями боярышника
Киноафиша Фильмы Под ветвями боярышника Под ветвями боярышника, 2010: актеры и роли
Shan zha shu zhi lian / Under the Hawthorn Tree Под ветвями боярышника 2010 / Китай
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Под ветвями боярышника, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Чжан Имоу Чжан Имоу Zhang Yimou
В ролях
Чжоу Дунъюй Чжоу Дунъюй Zhou Dongyu Шон Доу Шон Доу Shawn Dou Тайшэн Чэнь Ли Сюэцзянь Ли Сюэцзянь Li Xuejian Си Мэйцзюань Xi Meijuan
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