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Мед Мед
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Honey Мед 2010 / Германия / Турция
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма Мед

Вся информация о фильме
Берлинале 2010 Берлинале 2010
«Золотой медведь»
Победитель
Приз экуменического жюри
Победитель
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