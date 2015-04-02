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2199: Космическая Одиссея
Отзывы о фильме «2199: Космическая Одиссея»
Space Battleship Yamato
2199: Космическая Одиссея
2010 / Япония
Трейлер
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Сюжет, как будто школьники для постановки драмкружка сочинили. Актерская игра соответствующая.
Мимика главгероя смутила, похоже на нервный тик.
Экипаж Ямато ведет себя до безобразия не профессионально. По любому поводу все бросают свои рабочие места, сбиваются в кучу и предаются эмоциям. В основном это телячий восторг по поводу мелких побед на супостатами на букву "г" (гамилы, вроде). А алиены, что интересно, деликатно в сторонке дожидаются, пока японского происхождения земляне упиваются эмоциями. И нападают исключительно тогда, когда герои закончат все свои монологи-диалоги, поцелуи и объятия.
Экипаж Ямато упакован в кокетливые комбезы, белозуб и стильно стрижен. Это на фоне полумертвой и радиационно зараженной Земли.
Понравился старый капитан. Но эта морская фуражка (в космосе?!) придавала ему комизма. Абсолютно понимаю его финал, не вынесла душа поэта позора...
А в остальном, все путем. Эти, которые на букву "г", терпеливо дождались, пока их изрядно потрепали. А мега-героический линкор Ямато, надравший задницу американцам в свое время, не уронил и т.д. и т.п.
В сухом остатке, резкого негатива нет. 5/10.
Ну, может, не принято у японцев по 200 лямов на кино тратить. Но старались, видно же.
2 апреля 2015, 12:51
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Мимика главгероя смутила, похоже на нервный тик.
Экипаж Ямато ведет себя до безобразия не профессионально. По любому поводу все бросают свои рабочие места, сбиваются в кучу и предаются эмоциям. В основном это телячий восторг по поводу мелких побед на супостатами на букву "г" (гамилы, вроде). А алиены, что интересно, деликатно в сторонке дожидаются, пока японского происхождения земляне упиваются эмоциями. И нападают исключительно тогда, когда герои закончат все свои монологи-диалоги, поцелуи и объятия.
Экипаж Ямато упакован в кокетливые комбезы, белозуб и стильно стрижен. Это на фоне полумертвой и радиационно зараженной Земли.
Понравился старый капитан. Но эта морская фуражка (в космосе?!) придавала ему комизма. Абсолютно понимаю его финал, не вынесла душа поэта позора...
А в остальном, все путем. Эти, которые на букву "г", терпеливо дождались, пока их изрядно потрепали. А мега-героический линкор Ямато, надравший задницу американцам в свое время, не уронил и т.д. и т.п.
В сухом остатке, резкого негатива нет. 5/10.
Ну, может, не принято у японцев по 200 лямов на кино тратить. Но старались, видно же.
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