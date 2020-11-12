Программа I: "Трансформации любви".

ЖАНИН

/Франция/2009/18 мин/Реж. Софи Рейн/Лирическая комедия

Семья экс-хиппи, беззаботная, словно земляничная поляна, жизнь и желание вырваться из «свободного мира» в мир реальный. Но есть ли в этом смысл? История

10-летней Жаннин, любовь к гимнастике и цена победы…

ВРЕМЯ ХУДЫХ

/ Франция/2010/8 мин./Реж. Bertrand Avril, Pierre Chomarat, David Dangin and Thea Matland/Анимация

В то время как его жена проходит процедуры похудения, Андре совершает путешествие по очень необычному центру...



АКТЕР

/Франция/2010/14 мин./Реж. Matthieu Schmit/Комедия

Бобу 33 года, и он работает рядовым клерком в обычной компании. Но вот однажды ему приходит сумасшедшая мысль стать актером – и его жизнь стремительно меняется!

ЛЮБОВЬ К КАРТОФЕЛИНЕ

/Франция/2010/13мин./Реж. Gilles Cuvelier/Анимация

Немного картофеля-фри, любовный треугольник, картофель со шрамом, огромным носом, все это - к северу от Франции…

ПОЛЬ РОНДОН ЕСТЬ ПОЛЬ РОНДОН

/Франция/2008/10 мин./Реж. Frederick Vin/Романтическая комедия

Парижанин Пол Рондон ищет любовь, но он страдает от профессиональных странностей...

ПАРИГОТ

/Франция/2010/5 мин./Реж. ALAVI Mehdi/Анимация, комедия

Что может сделать с нами голод? На что мы способны ради аппетитно дымящейся дичи? Парижская погоня, достойная саги о Джеймсе Бонде, завораживает и гипнотизирует до последних секунд…

ПОТЕРЯННАЯ ВЕЩЬ

/Австралия/2010/15 мин./ Andrew Ruhemann, Shaun Tan/Анимация

Мальчик находит на пляже странное существо и решает найти для него дом. Но, оказывается, все не так просто… Люди просто не замечают ничего вокруг себя, погруженные в бесконечную бессмысленную рутину.

Восемь лет работы над фильмом. Номинация на премию «Оскар».

Программа II: "8 фильмов обо всем"

Б.О.Г. (Австралия, 2009) Романтическая комедия /16 мин

Реж. Фрэзер Бэйли

Макйл Рэдклиф собирается на встречу с Б.О.Г.ом, (аббревиатура) и создаётся ощущение, что Б.О.Г. многое знает о Майкле…

Осьминогомания (Франция, 2007) Анимация/3 мин

Реж. Квентин Мармье, Тьери Маршан и др.

Две осьминожки помогают друг другу вырваться из лап упёртого ресторанного повара, но препятствия всё не кончаются и не кончаются!

Фестивали:

Лучший короткометражный фильм / Imagina 2008

Премия Canal Plus / MIFA 2008

Приз зрительских симпатий / Siggraph 2008

Номинация на лучший анимационный фильм / Oscars 2009

Файл Сэтчела (Франция, 2004) Комедия/16 мин

Реж. Готье Абу

Директор просит секретаря принести папку с информацией. Что может быть проще? Но не тут-то было!

Хитроумный индеец (Франция, 2009) Анимация/ 3 мин

Реж. Милоди Чисински, Жак Жарчик, Винсент Гарсиа и др.

Безответственный охранник и Золотой ребёнок Майя отправятся в неприятное путешествие.

Человек одной ноты (Турция, 2008) Романтическая комедия/ 14 мин

Реж. Даган Джелаир

Самый незаметным и непризнанным в оркестре остаётся ударник – ведь ему нужно сыграть всего лишь одну ноту на своих цимбалах, но именно так он привлекает внимание прекрасной незнакомки.

Лающий остров (Франция, 2010) /Анимация/ 15 мин

Реж. Серж Аведикян, Стамбул 1910г.

Улицы кишат сотнями бродячих собак. Только что установившееся прозападное правительство одобряет метод западных «экспертов» по уничтожению собак. Животных депортируют на необитаемый пустынный остров…

Ты нужен нам! (Франция, 2009) / Комедия/ 11 мин

Реж. Густав Керверн, Себастьен Рост

В заведении для умственноотсталых, которое должны вот-вот закрыть, что-то происходит… Подготовка ограбления века! Здесь каждый нужен, здесь каждый на своём месте. И ограбление в стиле «11 друзей Оушена» состоится!

Мозговой штурм (Франция,2009) Комедия, 12 мин

Реж. Дэвид Фреймон

У Александра и Леа первое свидание… И полушария их мозга работают на полную катушку: две команды, две стратегии и две… истерики!

Общая продолжительность программы: 90 мин.