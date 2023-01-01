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Детектив Ди
Детектив Ди, 2010: актеры и роли
Di Renjie
Детектив Ди
2010 / Китай / Гонконг
6.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Детектив Ди, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Цуй Харк
Tsui Hark
В ролях
Энди Лау
Andy Lau
Бингбинг Ли
Тони Люн Ка Фай
Tony Leung Ka-fai
Карина Лау
Carina Lau
В прокате
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Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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